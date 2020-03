Coronavirus: saliti a 22 i casi in Friuli Venezia Giulia, oltre 400 in Veneto

La Regione ha reso noto che i casi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia da ieri sono saliti a 22.

Sono 4 le ulteriori positività registrate nelle ultime ore dal Sistema sanitario regionale.

Al momento in regione si contano 5 casi a Trieste (di cui due ricoverati in ospedale), 12 a Udine (di cui due ricoverati in ospedale) e 5 a Gorizia.

Le persone in condizione contumaciale sono 249, mentre i tamponi che hanno dato esito negativo sono 369.

In Veneto sono saliti a 407 i casi positivi al Coronavirus: lo ha reso noto la Regione nel bollettino aggiornato alle 9 di oggi. Si tratta di 21 casi in più rispetto a ieri pomeriggio. Restano sette al momento i deceduti.