Coronavirus, Spallanzani: 216 pazienti positivi, 25 necessitano di supporto respiratorio

“I pazienti COVID 19 positivi sono in totale 216. Di questi, 25 necessitano di supporto respiratorio“: lo si legge nel bollettino medico odierno diramato dall’Istituto Spallanzani, il numero 60.

Sono 149 “i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali”.

“Nell’ambito del progetto regionale Ospedale-territorio, coordinato dall’Istituto Spallanzani, in collaborazione con l’Ordine dei medici di Roma e con Confcooperativesanità, d’intesa con la Asl Roma 5 e con il sindaco di Nerola, è in atto un programma di monitoraggio della popolazione del comune, sede di un focolaio di Covid-19“.

“Il poliziotto appartenente al commissariato Spinaceto e da noi ricoverato, è ormai in reparto di degenza ordinaria dove segue un percorso di riabilitazione“.