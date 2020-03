Coronavirus negli USA, Anthony Fauci, l’esperto di malattie infettive che corregge gli errori di Trump ma non può parlare liberamente: “Seattle preoccupa”

La Casa Bianca ha rafforzato il controllo sulla comunicazione relativa al coronavirus da parte di autorità sanitarie e scienziati, indirizzandoli a coordinare tutte le dichiarazioni e le apparizioni in pubblico con l’ufficio del vicepresidente Mike Pence. Anthony Fauci è un affermato esperto di malattie infettive negli USA. Ha guidato gli Stati Uniti nelle epidemie di AIDS, Zika ed Ebola ed è direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases degli Stati Uniti dal 1984, consigliando ben 6 presidenti. George W. Bush lo ha insignito della Presidential Medal of Freedom nel 2008. Ora Fauci sta contribuendo a guidare la risposta alla nuova epidemia di coronavirus.

Riguardo alla decisione di Trump, Fauci ha detto al Politico che non è stato messo a tacere, ma che deve chiarire le interviste con l’ufficio di Pence. “Non dovresti mai distruggere la tua credibilità. E non vuoi entrare in guerra con un presidente, ma devi proseguire su un delicato equilibrio per assicurarti di continuare a dire la verità”, ha detto al Politico. Per Fauci, la verità sul coronavirus è la seguente: “Non credo che ne usciremo completamente illesi. Credo che sarà una di quelle cose che guardando indietro diremo “Oh, è stata dura”.

Alcuni dei commenti di Fauci sul coronavirus contraddicono quanto sostenuto da Trump. Mentre il presidente ha detto che le case farmaceutiche avrebbero preparato presto un vaccino, Fauci ha corretto questa tempistica alle tavole rotonde della Casa Bianca o durante note informative in televisione, fornendo una stima più precisa di almeno un anno o 18 mesi. Trump ha detto che potrebbe essere possibile una “cura”, ma Fauci ha spiegato che sono stati testati farmaci antivirali per vedere se possono rendere meno grave la malattia. Il presidente ha anche detto che la malattia sparirà in primavera: Fauci ha specificato che potrebbe essere così, ma poiché è causata da un nuovo virus, non c’è modo di saperlo con esattezza.

Secondo la rappresentante Donna E. Shalala della Florida, che ha guidato il Dipartimento di Sanità e Servizi Umani durante l’amministrazione Clinton, gli esperti come il Dott. Fauci dovrebbero essere le persone che parlano in pubblico durante un’epidemia. “Credo che Tony stia svolgendo lo stesso identico ruolo che aveva in passato: assicurarsi che la scienza sia chiara e precisa. Durante un’emergenza sanitaria, sono medici e scienziati le persone credibili al popolo americano, non i politici”, ha detto Shalala.

A gennaio, le notizie di inspiegabili casi di coronavirus a Wuhan, in Cina, hanno fatto scattare l’allarme nella sua testa. “Persino prima che sapessimo che fosse un coronavirus, ho detto che sicuramente suona come una cosa del tipo coronavirus-SARS. Appena è stato identificato, ho riunito un meeting di persone di alto livello e ho detto: iniziamo a lavorare ad un vaccino subito”. Fauci è preoccupato dal nuovo coronavirus, soprattutto dalla sua diffusione nell’area di Seattle e dal bilancio che sta avendo in una casa di riposo dell’area. Ha detto che pensava che fosse ancora possibile fermare la malattia, sottolineando però che la mancanza di capacità nei test è stata un enorme ostacolo.

I test inviati dai CDC agli stati non erano perfetti e sono servite settimane per sostituirli ma Fauci non ha voluto unirsi al coro contro di loro. “È così facile fare gli esperti con il senno di poi. Ogni elemento del governo federale stava lavorando a pieno ritmo per cercare di tirarci fuori da questo e far continuare le cose. Quello su cui voglio davvero concentrarmi è l’idea di avere test a sufficienza lì fuori per avere un fondamento basato sull’evidenza del punto in cui siamo come Paese. Seattle è fonte di preoccupazione. Dobbiamo conoscere la portata della diffusione nella comunità”, ha detto Fauci. Secondo le critiche, l’amministrazione Trump ha già sbagliato con il lento lancio dei test diagnostici e con le stringenti linee guida per chi dovesse usarli, il che implica che alcuni pazienti hanno aspettato giorni prima di scoprire se erano stati contagiati e il virus ha continuato a circolare. Fauci ha affermato che le stringenti linee guida, soprattutto l’idea che qualcuno non viene testato se non è stato in contatto con persone infette, sono poco sagge. L’esperto aveva previsto che sarebbero emersi altri casi nei giorni seguenti e così è stato. Ora gli Stati Uniti si ritrovano con 1.050 casi e 29 morti, secondo gli ultimi dati forniti dal Center for Systems Science and Engineering (CSSE) della Johns Hopkins University (JHU).

Fauci è consapevole che la sua età, 79 anni, lo inserisce in uno dei gruppi a più alto rischio di ammalarsi gravemente a causa dell’infezione da coronavirus, ma questo non lo ha fermato. Dorme solo 5 ore a notte, lavora per la maggior parte del tempo in cui è sveglio e va in metro per l’area di Washington. La maggior parte dei giorni, corre o cammina a passo svelto per 5,5km, riporta il New York Times. “Non sono preoccupato per me stesso. Sono preoccupato per il lavoro che devo fare”, dice Fauci. Sebbene l’esperto sostenga di non essere stato messo a tacere, Scientific American afferma che “il suo impatto e la sua influenza sono solo una parte di quello che potrebbero essere se potesse parlare liberamente come ha sempre fatto”.