Coronavirus, è scontro USA-Cina: “Dagli Stati Uniti poca trasparenza, potrebbero averlo portato i loro militari a Wuhan”

Si arricchisce di un nuovo capitolo il botta e risposta tra Cina e Stati Uniti sul coronavirus. Tutto è nato con le dichiarazioni del Consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Robert O’Brien, secondo cui la Cina avrebbe agito lentamente nell’affrontare l’epidemia e se avesse “seguito i protocolli” consolidati il mondo avrebbe avuto due mesi di tempo in piu’ per prepararsi. Ora un portavoce del ministero degli Esteri cinese ha suggerito che i militari Usa potrebbero aver portato il nuovo Coronavirus a Wuhan, il capoluogo dell’Hubei diventato il focolaio dell’epidemia. In due tweet serali, Zhao Lijian, nominato di recente nella posizione, ha accusato gli Usa di poca trasparenza. “Quando c’e’ stato il paziente zero negli Usa? Quante persone sono state infettate? Quali sono i nomi degli ospedali? Potrebbero essere state le forze armate Usa ad aver portato l’epidemia a Wuhan. Siate trasparenti! Rendete pubblici i vostri dati! Gli Usa devono una spiegazione”, ha scritto Zhao senza fornire elementi, famoso per l’abbondante presenza su Twitter quando era numero dell’ambasciata cinese in Pakistan.