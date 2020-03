Coronavirus, negli Usa “molti morti per influenza erano positivi”: Trump propone di rinviare le Olimpiadi

Robert Redfield, direttore dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ha reso noto davanti al comitato di sorveglianza della Camera dei Rappresentanti americana, che alcuni americani che sembravano esser morti per l’influenza comune, nella diagnosi post-mortem sono risultati positivi al nuovo Coronavirus della polmonite.

Donald Trump, vista la situazione di emergenza, ha suggerito di rinviare i Giochi Olimpici di Tokyo di un anno. “L’Italia sta vivendo tempi difficili” ma “anche la Germania comincia ad avere problemi” col coronavirus, ha commentato il Presidente degli Usa ricevendo nello studio Ovale il premier irlandese Leo Varadkar.

“Ci sarebbe voluto del tempo e dovevo agire rapidamente”. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha dichiarato che si riserverà la possibilità di prorogare oltre i 30 giorni la sospensione dei voli dall’Europa, ma anche di ridurre i tempi del divieto, se i problemi causati dal coronavirus “cesseranno”. “Certo, è possibile (estenderlo per più di 30 giorni), ed è anche possibile che lo annulleremo prima del previsto”, ha detto Trump rispondendo ad una domanda specifica a margine dell’incontro alla Casa Bianca con il premier irlandese, Leo Varadkar.

“Siamo in grande forma rispetto ad altri” nell’emergenza coronavirus: lo ha detto Donald Trump ricevendo nello Studio Ovale il premier irlandese Leo Varadkar. Il presidente ha sottolineato che gli Usa hanno avuto finora 32 morti, un numero molto basso rispetto ad altri Paesi.