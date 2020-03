Coronavirus, tutta la verità sulla Renault 4 partita dalla Francia e arrivata in Sicilia: il VIDEO dei protagonisti

Sono ormai noti a tutta Italia. A bordo di una Renault 4 sono partiti dalla Francia e sono arrivati in Sicilia in piena emergenza Coronavirus. Ma è andata davvero così? Gli stessi protagonisti di questa storia hanno pubblicato su YouTube un video nel quale spiegano la situazione. La coppia a bordo della Reanult 4 è effettivamente francese e si trovava a Napoli da circa 4 mesi. Non avevano un luogo in cui soggiornare e dormivano dunque a bordo della loro automobile. Nel momento in cui è scoppiata l’emergenza coronavirus non avendo a disposizione un luogo fisico dove poter affrontare la loro quarantena, hanno deciso di partire alla volta della Sicilia per raggiungere una coppia di amici spagnoli residenti sull’isola. Ecco il video dove il gruppo, con un’altra coppia e insieme ad una bambina e ad alcuni cani, stanno affrontando la quarantena imposta dal governo: