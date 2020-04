Coronavirus, il Governatore della Lombardia: “Trovato un test affidabile per gli anticorpi, verifica su altre Rsa”

Sui test sierologici, la Lombardia ha “fatto una scelta di prudenza e di rispetto della scienza” in attesa di trovare test affidabili, ma “oggi abbiamo una buona notizia, uno di questi test è stato individuato al Policlinico San Matteo di Pavia, sarà un test che con il prelievo del sangue evidenzierà chi ha sviluppato anticorpi”. Lo ha detto in conferenza stampa il governatore Attilio Fontana, in conferenza stampa. “Entro due settimane avremo la certificazione cee e poi si potrà partire con i test e esami sulla popolazione“. Chi ha sviluppato anticorpi, in sostanza, “riceve una sorta di patente di immunita'”.

La Regione Lombardia ha deciso di “istituire una commissione” anche su “altre case di riposo”, e non solo sul Pio Albergo Trivulzio, per compiere accertamenti. La commissione, come e’ stato spiegato nella conferenza stampa anche dall’assessore al Welfare Giulio Gallera, effettuera’ verifiche sulle 15 Rsa, sulle oltre 700 totali, che “si sono offerte per la cura dei pazienti Covid 19 a bassa intensita’ in strutture autonome, separate e indipendenti con personale dedicato”, sulla base di una delibera della Regione. Di queste 15 case di riposo 7 sono di Bergamo, cinque di Milano e una di Brescia. Per la commissione, ha spiegato Gallera, verranno scelti “degli esperti che in maniera autonoma” analizzeranno il modo in cui “i gestori privati” delle Rsa “si sono comportati”.

Sulla fase 2 le decisioni della Regione Lombardia saranno prese assieme al Governo. “Con il governo ho un’interlocuzione costante e anche prima ho avuto un colloquio con il ministro Boccia. Su cosa si preveda per il futuro rispondo che le nostre scelte saranno dettate dalle valutazione epidemiologiche che ci diranno quando è giunto il momento di ripartire e di riaprire”, ha spiegato il governatore Attilio Fontana, in conferenza stampa. “Valuteremo insieme al Governo se dovranno essere partenze limitate o complete, ma saranno scelte prese quando riceveremo il via libera esperti”.