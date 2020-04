Coronavirus: orrore a New York, decine di cadaveri stipati in camion

Decine e decine di cadaveri stipati in diversi camion sono stati trovati a New York, fuori dalla sede di una ditta di pompe funebri di Brooklyn, in seguito alla segnalazione di un passante che aveva avvertito cattivo odore: lo riporta il New York Times.

La Andrew T Cleckley Funeral Home, per mancanza di spazi nelle sue strutture, avrebbe riposto i corpi nei camion affittati, conservandoli con del ghiaccio o in celle frigorifere, in attesa della loro cremazione.

Non è chiaro se si tratti di vittime da Coronavirus.

Secondo il New York Times, la refrigerazione di alcuni dei veicoli aveva smesso di funzionare.

Le autorità hanno spiegato di non sapere, al momento, quanti dei deceduti rinvenuti siano morti per il Coronavirus, che solo a New York ha ucciso almeno 14mila persone.

Le imprese di pompe funebri non riescono a tenere il passo con l’alto numero di vittime causato dall’epidemia, tra ospedali e case di riposo.