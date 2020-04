Coronavirus, pranzo collettivo sul terrazzo ma arriva un elicottero dei Carabinieri a controllare: 5 persone in fuga [VIDEO]

I Carabinieri hanno interrotto il pranzo di 5 persone riunite in un terrazzo di una palazzina di Bisceglie. I controlli per l’emergenza coronavirus sono serrati e in questo caso il “pranzo proibito” è stato sventato grazie all’impiego di un elicottero. All’avvicinarsi del mezzo, gli interessati sono scappati via ma sono in corso le indagini per identificarli, perché è presumibile che non appartenessero allo stesso nucleo familiare e non avessero alcuna giustificazione per stare insieme.

I controlli con gli elicotteri si intensificheranno a Pasqua e Pasquetta, considerato che l’attività informativa degli investigatori ha consentito di appurare che in alcuni quartieri della città sono state organizzate molte tavolate sui terrazzi condominiali.