Coronavirus, gli Stati Uniti ripartono: domani mezza America allenta le restrizioni, Trump non prorogherà le misure

Almeno 28 su 50 gli Stati USA allenteranno le restrizioni contro il Coronavirus entro domani, dopo la scadenza oggi delle linee guida della Casa Bianca: lo riporta la CNN.

Tra i primi Stati a ripartire la Florida e il West Virginia, dove oggi potranno a tornare a lavorare anche i dentisti.

Inoltre, il presidente Donald Trump ha affermato che il governo federale non estenderà le linee guida sul distanziamento sociale quando scadranno. Trump ha dichiarato ai giornalisti che le linee guida del Coronavirus si “dissoveranno” a causa del lavoro svolto dai governatori nei loro Stati.

Il vicepresidente Mike Pence ha spiegato che le linee guida emesse 45 giorni fa sono state integrate nelle linee guida fornite agli Stati su come possono iniziare il processo di riapertura progressiva delle loro economie. Le linee guida – che originariamente dovevano durare 15 giorni e che poi erano state estese per altri 30 – includono l’incoraggiamento allo smart working ed evitare ristoranti e viaggi discrezionali, e raccomandavano l’isolamento ai più anziani e alle persone con gravi problemi di salute.