Il Coronavirus causa lo stop al calcio e l’attaccante sudcoreano viene chiamato alle armi: entrerà nei marines

Son Heung-min, l’attaccante sudcoreano del Tottenham, dovrò sottoporsi per un mese all’addestramento militare in un campo di marines, per adempiere al suo obbligo di servizio militare. In Corea del Sud l’obbligo di leva per due anni è un dovere di tutti gli uomini: lo scopo è quello di formare una forza militare di 600 mila soldati pronta a fronteggiare il pericolo di una guerra con la Corea del Nord. Son aveva ottenuto l’esenzione dopo la vittoria della medaglia d’oro ai Giochi Asiatici, disputati in Indonesia nel 2018. Il Coronavirus, però, ha causato lo stop ai campionati di calcio e Son è tornato a casa, dopo che una frattura al braccio lo aveva costretto ad interrompere l’allenamento da metà febbraio. I media coreani riferiscono ora che Son non potrà più sottrarsi alla sua leva: dal 20 aprile farà addestramento in una base sull’isola di Jeju.