Morto carabiniere dopo le complicazioni di una polmonite da Coronavirus

E’ morto nelle scorse ore, a causa delle complicanze di una polmonite da coronavirus, l‘appuntato scelto Mario Soru, 52 anni, addetto al Reparto Servizi Magistratura del Comando provinciale di Milano. “Esprimo alla moglie e al figlio di Mario le mie sentite e profonde condoglianze. Oggi ci ha lasciato un servitore dello Stato, un Carabiniere che aveva il compito di proteggere i Magistrati”, rende noto il Sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, dopo aver appreso la triste notizia. “Sono altresi’ vicino al Generale Nistri e a tutta l’Arma dei Carabinieri per la perdita di un uomo delle Istituzioni, scomparso a causa del coronavirus, in un periodo in cui tutta la Difesa sta fornendo un contributo fondamentale al Paese”, ha concluso Calvisi.