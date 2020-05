Allerta in Europa per il calabrone killer: in un feroce scontro uccide persino un topo [VIDEO]

Torna in Europa l’incubo dei calabroni asiatici, giganti e molto pericolosi. In un video diffuso su Twitter sul profilo di “Welcome to Nature” si vede un feroce scontro tra un topo e un calabrone gigante asiatico. Una scena cruda che dimostra con terrificante efficacia il tipo di pericolo che un simile insetto rappresenta anche per l’uomo. Nel video si vede come il topo cerca di difendersi dagli attacchi del calabrone gigante asiatico, ma l’insetto è troppo veloce. Il calabrone pugnala così il roditore e dà al topo il suo veleno.

Il “Calabrone killer” è originario dell’Asia ed è noto per la neurotossina che inocula attraverso il pungiglione. Il veleno contenuto nel corpo di questo insetto, infatti, è in grado di causare sia uno shock anafilattico che un arresto cardiaco. Si tratta di un insetto grande più del doppio di una comune ape e non muore ogni qualvolta punge la propria preda. La clip è stata girata ad agosto 2018.

Il calabrone gigante asiatico è noto per il suo alto livello di aggressività e non è del tutto innocuo per l’uomo. Secondo alcune statistiche, questi pericolosi e spaventosi insetti, uccidono all’incirca 50 persone l’anno.

Un altro elemento da non trascurare è la sua tendenza a sterminare le api: questo può causare un grave danno all’intero ecosistema. Da qualche anno a questa parte i calabroni giganti sono stati avvistati oltre in Europa, in Canada e negli Stati Uniti d’America.

Lo scorso anno si era registrato un caso in Italia a Alta Val d’Intelvi, in provincia di Como dove un uomo di 65 anni è morto sulla strada provinciale a Ramponio Vernia, dopo essere stato punto da un calabrone asiatico poco prima delle 16:00 del 16 agosto 2019.

Sempre ad agosto 2019 una donna di 60 anni è morta a Grayan-et-l’Hôpital (Gironda) in Francia, dopo essere stata punta da un calabrone asiatico. A stroncarla quasi certamente è stato uno shock anafilattico che le ha causato irreversibili problemi respiratori.

Qualche giorno fa un nuovo episodio in Spagna dove un operaio della società Serpa, specializzato nella rimozione dei nidi di vespe, è stato punto alle 14:00 a Candamo da una vespa asiatica. Il lavoratore ha subito uno shock anafilattico, quindi è stato trasferito al Central University Hospital of Asturias (HUCA) nell’elicottero dei vigili del fuoco. Per fortuna poi è stato stabilizzato.

Insomma, è chiaro che questi calabroni sono presenti in Europa: è dunque fondamentale prestare la massima attenzione.