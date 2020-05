Coronavirus, le news dal Mondo: oltre un milione di guariti, negli USA Trump torna ad accusare la Cina e punta il dito su Wuhan

Secondo l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University sono 3.257.520 i casi di Coronavirus confermati nel Mondo.

Le vittime sono salite a 233.405, ma le guarigioni hanno raggiunto quota 1.014.809.

Gli Stati Uniti hanno registrato in 24 ore oltre 2mila nuovi decessi legati al nuovo Coronavirus, secondo il conteggio della Johns Hopkins University.

Dopo un calo registrato domenica e lunedì, quello di ieri segna il terzo giorno consecutivo con oltre 2.000 morti e porta il bilancio delle vittime americane a 63.006 in totale dall’inizio della pandemia.

Gli Stati Uniti sono di gran lunga il Paese più colpito – davanti a Italia (27.967 morti), Regno Unito (26.711), Spagna (24.543) e Francia (24.376) – ma sono in testa anche per numero di guariti (153mila) seguiti da Germania (123mila), Spagna (112mila), Cina (78mila) e Italia (76mila).

Il Presidente Donald Trump è tornato ad accusare la Cina e l’OMS: parlando alla Casa Bianca ai giornalisti ha detto di avere informazioni sull’ipotesi che l’origine del Coronavirus sia legata ad un laboratorio di Wuhan.

“L’Organizzazione Mondiale della Sanità dovrebbe vergognarsi: fa da PR per la Cina” ha tuonato Trump, che su possibili misure punitive contro la Cina ha detto di non escludere di potere imporre tariffe.

Secondo Trump, la Cina non è stata in grado di fermare la diffusione del Coronavirus, forse a causa di un “errore“, o addirittura insinuando una diffusione intenzionale. Il presidente si è rifiutato di dire se ritiene se il presidente cinese Xi Jinping sia responsabile oppure no di quella che ritiene essere un’opera di disinformazione della Cina, a partire dall’emersione del virus a Wuhan. Trump ha spiegato che l’accordo commerciale con la Cina che ha concluso con Xi ora è secondario rispetto a quello che la Cina ha fatto con il virus.

L’Office of the Director of National Intelligence ha confermato di avere escluso la possibilità che il virus sia stato creato dall’uomo ma ha spiegato che sta ancora indagando sull’origine precisa della pandemia.

Sebbene gli scienziati suggeriscano che la causa più probabile del virus sia naturale (trasmissione animale-uomo) Trump sostiene di avere prove che supportano la teoria secondo cui l’origine sarebbe da ricondursi a un laboratorio di Wuhan: “Quello che è accaduto è una cosa terribile, che abbiano commesso un errore o se sia iniziato tutto per errore e poi ne abbiano commesso un altro, o qualcuno abbia fatto qualcosa di proposito.”

Giovedì, prima degli ultimi commenti di Trump, il governo cinese aveva per l’ennesima volta spiegato che qualunque ipotesi di fuoriuscita del virus da un laboratorio è “infondata e completamente basata sul nulla“. Il portavoce del Ministero degli Esteri Geng Shuang ha citato il direttore del laboratorio, Yuan Zhiming, precisando che la struttura rispetta rigide norme di sicurezza che impediscono la fuoriuscita di qualunque patogeno. Geng ha criticato gli USA – secondo cui la Cina dovrebbe essere ritenuta responsabile della pandemia – dicendo che farebbero meglio a impiegare meglio il loro tempo, magari “controllando meglio la situazione epidemica interna“.