Coronavirus, esplodono le proteste anti-lockdown in mezza Europa: arresti e sanzioni dal Regno Unito alla Germania [FOTO]

È stato un sabato 16 maggio caratterizzato dalle proteste contro le restrizioni anti-pandemia in mezza Europa, dal Regno Unito alla Germania. Nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, le immagini più significative delle manifestazione.

A Londra la polizia ha arrestato 13 persone a Hyde Park, dove decine di manifestanti si sono scontrati con gli agenti mentre contestavano il lockdown. In Svizzera, la polizia ha disperso i manifestanti che si erano radunati vicino al quartier generale del governo a Berna. Nella Confederazione l’epidemia di Covid-19 ha ucciso piu’ di 1.600 persone e ogni assembramento, anche spontaneo, di piu’ di cinque persone e’ vietato. Ma dall’inizio di maggio, gli appelli a manifestare si sono moltiplicati, come avvenuto in altri Paesi. A Berna, l’accesso alla Piazza Federale, nei pressi delle sedi del governo e del Parlamento, e’ stato bloccato dalla polizia. Tra i 200 e i 300 manifestanti si sono presentati per l’appuntamento di protesta. Una decina di loro sono stati arrestati per violazione delle norme contro il Covid-19. Manifestazioni anche a Zurigo e a Basilea dove oltre un centinaio di persone si era radunato davanti al municipio, prima di marciare per le strade dove la polizia ha effettuato controlli di identita’.

In Francia, in diverse citta’ sono tornati in piazza i ‘gilet gialli’. Il ministro degli Interni Christophe Castaner ha confermato che ci sono state sanzioni per ogni raduno di piu’ di 10 persone. A Tolosa e Nantes, che avevano visto forti manifestazioni nel 2018 e nel 2019, i “gilet gialli” hanno tenuto piccoli raduni sparsi per il centro della citta’ nel primo pomeriggio, alla presenza di grandi forze di polizia. Stessa cosa a Bordeaux, epicentro della vecchia protesta, dove 150 ‘gilet gialli’ sono stati tenuti sotto controllo e sanzionati.

In Germania, a Stoccarda sono state 5000 le persone scese in strada, raggiungendo cosi’ il numero massimo permesso dalle autorita’, motivo per cui molti manifestanti si trovavano fuori dall’area concessa per le proteste. A Monaco erano almeno in mille. Tra diverse bandiere tedesche e cartelli contro il governo, molti gridavano alla “stampa bugiarda” e “corona fake”. A molti di coloro che hanno violato l’obbligo di mascherina e’ stata imposta una multa di 300 euro, mentre veniva sistematicamente violata la distanza minima del metro e mezzo. Manifestazioni anche a Berlino, ad Amburgo, a Colonia, a Duesseldorf e Dortmund.