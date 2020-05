Coronavirus, in Sudafrica arriva l’inverno ed esplode il contagio: oggi il primo freddo, record di contagi [DATI]

Il Sudafrica ha fatto registrare oggi il più alto numero di nuovi contagi di coronavirus in un singolo giorno: 1.160. E’ il dato più alto dall’inizio della pandemia. In totale, i casi accertati nel Paese sono 15.515. Sono morte altre 3 persone portando il totale a 263. Numeri molto contenuti, ma il Sudafrica fino a pochi giorni fa aveva un clima particolarmente mite. Oggi, e non è certo solo una coincidenza, è stato il giorno più freddo della stagione con temperature piombate a +8°C a Pretoria, +7°C a Johannesburg e +2°C a Bloemfontein. E’ l’ennesima conferma di quanto le condizioni climatiche siano decisive per l’andamento della pandemia: nell’emisfero australe, infatti, sta iniziando l’inverno (metà maggio equivale alla metà novembre del nostro emisfero settentrionale).