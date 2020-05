Terremoto in Sicilia, scossa magnitudo 3.3 a Trapani: paura da Erice a Marsala [MAPPE e DATI INGV]

Una scossa di terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa è stata distintamente avvertita a Trapani, ma anche a Marsala e Erice.

Il sisma, di magnitudo 3.3, si è verificato alle ore 19.14. L’epicentro è stato localizzato a Paceco, in provincia di Trapani, mentre l’ipocentro a soli 8.3 Km di profondità. La scossa è stata avvertita in maniera decisa in diversi comuni, probabilmente per la sua superficialità.

Al momento non si registrano danni a persone o cose.

Seguiranno aggiornamenti live.