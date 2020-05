Allerta per una zuppa al botulino. Il prodotto in questione, a marchio Esselunga, è la Zuppa di verdure con legumi e cereali prodotta dall’azienda ZERBINATI SRL con sede dello stabilimento a Borgo San Martino in provincia di Alessandria alla via Salmazza n° 7.

Nello specifico si tratta della confezione dea 620 gr del lotto 20-113 con data di scadenza minima del 20-05-2020.

Si consiglia di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita.