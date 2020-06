Coronavirus, Clementi (San Raffaele): “Non penso ci sarà una seconda ondata, il virus si sta adattando all’uomo, è meno patogeno”

Il professor Massimo Clementi, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell’ospedale San Raffaele di Milano e autore dello studio che conferma la perdita di virulenza del Covid-19, in una lunga intervista ad “Agenzia Nova” ha cercato di fare chiarezza su alcuni temi legati all’evoluzione dell’epidemia, smentendo le tesi di scenari catastrofici per il futuro. Per il professore, infatti, la situazione attuale “non va vissuta con quella preoccupazione che si sta dando su cosa succedera’ a ottobre e se ci sara’ la seconda ondata. Io penso non ci sara’ una seconda ondata” e anzi il professore si e’ detto stupito dai tanti messaggi negativi arrivati negli ultimi giorni, come ad esempio dall’Ocse. “Lo sostengo da molto tempo: un’attenzione, una tranquilla attenzione, o anche una leggera preoccupazione che non accada niente, ci deve essere. Ma – ha chiarito – deve essere razionale e deve realizzarsi in azioni concrete. Quello che mi viene in mente su chi sottolinea troppo questi rischi e’ che ci sia qualche retropensiero. Non so quanto…siccome nessuno ha la sfera di cristallo come si fa a dire in maniera tranchant che accadranno queste cose? Mi fa pensare male. Stiamo osservando che le infezioni attuali sono infezioni piu’ modeste con un profilo completamente diverso rispetto a quello dell’epidemia iniziale, molto piu’ lievi e con cariche virali molto piu’ basse. C’e’ stato uno studio molto interessante fatto su tutte le sequenze che ha messo in mostra un evento tecnico che si chiama Omoplasia, che e’ l’evoluzione del virus. Questo studio – ha aggiunto – farebbe pensare, a causa di variazioni continue del virus riscontrate, che questo si stia adattando ad infettare le cellule umane e quando un virus si adatta diventa un virus meno patogeno“.

“Il virus aveva questa caratteristica di infettare facilmente perche’ ha molta affinita’ con un recettore delle nostre cellule respiratorie, Ace 2, e questo lo favorisce nella diffusione. La gravita’ della patologia che abbiamo osservato all’inizio dell’epidemia dipendeva non tanto dal virus in se’ ma da quello che questa infezione riusciva ad innescare. Questa infezione andava avanti dall’inizio magari come un’influenza o una polmonite ma – ha sottolineato – poi ad un certo punto innescava una tempesta citochitica che, in alcuni soggetti con particolari condizioni come l’eta’ o patologie pregresse, faceva prevalere piu’ che l’infezione virale una infiammazione dei vasi, del cuore che poi diventava un’infiammazione sistemica”. Quindi “quando il virus ha perso la capacita’ di innescare questa fase 2, perche’ per farla deve replicare molto ed avere condizioni favorenti, si e’ visto che l’infezione e’ rientrata in una condizione clinica piu’ gestibile, anche al difuori dell’ospedale”. Questo perche’, come si sta “vedendo in tutto il mondo questo adattamento del virus sta avvenendo quindi potrebbe diventare nel tempo un virus umano che ci dara’ qualche infezione, qualche fastidio, ma non piu’ come ha fatto fino ad ora”.

Ad ogni modo, nei soggetti asintomatici “la presenza del virus nell’oro faringe e’ piu’ bassa e la durata di questa presenza e’ piu’ breve. Gli asintomatici, si’ possono infettare in linea teorica, ma con un carico virale minore rispetto al sintomatico di inizio marzo, e comunque per un tempo molto piu’ breve. Un asintomatico infetta ma per meno giorni e con una carica virale piu’ bassa“. E’ comunque “giusto andare a cercare gli asintomatici. E’ quello che bisogna fare e farlo anche alla ripresa autunnale perche’ qualche caso, qualche focolaio, potra’ esserci”. Cio’ che sicuramente andra’ fatto nei prossimi mesi sara’ “analizzare i dati sulla mortalita‘ dovuta al virus perche’ c’e’ una diversita’ tra nazioni sulla letalita’ che e’ macroscopica e non sempre spiegabile: la Germania ha avuto parecchi casi ma ha avuto una letalita’ molto bassa, noi e la Francia piu’ alta. O c’e’ stato un modo diverso di valutare i morti oppure c’e’ una condizione che ci sfugge. Certo ci sono nazioni in cui l’eta’ media della popolazione e’ diversa. Avevamo forse molte piu’ persone a rischio. Capire il reale impatto dell’infezione e sapere quante persone sono state infettate – ha concluso – e’ importante dal punto di vista epidemiologico“.