Coronavirus, boom di nuovi casi oggi in Italia per i migranti positivi: aumentano i ricoverati in tutti i reparti, la situazione si aggrava [DATI]

I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 3 morti, 765 guariti e 386 nuovi casi su 61.588 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,62% dei test processati, una delle percentuali più alte degli ultimi due mesi. Era dal 12 giugno che in Italia non avevamo un numero così alto di nuovi casi: in gran parte si tratta di migranti distribuiti in varie Regioni. Complessivamente abbiamo 112 nuovi casi in Emilia Romagna, 88 in Lombardia, 39 in Sicilia e 35 in Emilia Romagna. Oltre la metà dei casi odierni sono immigrati provenienti dall’estero, in modo particolare da nord Africa e Asia. Senza questi positivi, sarebbe stata la giornata migliore degli ultimi mesi: all’interno del territorio italiano il virus sta circolando ormai pochissimo, nonostante siano trascorsi quasi tre mesi dalle riaperture. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

247.158 casi totali



35.132 morti

199.796 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 12.230, così suddivisi:

748 (+17) ricoverati in ospedale ( 5,8% )

( ) 47 (+9) ricoverati in terapia intensiva ( 0,3% )

( ) 11.435 (+412) in isolamento domiciliare ( 93,9% )

Ecco il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: