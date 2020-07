I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 9 morti , 178 guariti e 379 nuovi casi su 68.444 tamponi . Oggi è risultato positivo lo 0,56% dei test processati, una delle percentuali più alte degli ultimi due mesi. I nuovi casi, anche oggi, sono in prevalenza immigrati, distribuiti in tutte le Regioni, e altri provenienti dall’estero. Le Regioni più colpite dal contagio sono Veneto ( +117 ), Lombardia ( +77 ), Emilia Romagna ( +36 ), Piemonte ( +21 ) e Marche ( +21 ).

article

1462034

MeteoWeb

Coronavirus, oggi in Italia 9 morti e 379 nuovi casi: in prevalenza immigrati. Crollano i ricoverati: -32 in reparto e -6 in terapia intensiva [DATI]

I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in…

http://www.meteoweb.eu/2020/07/coronavirus-bollettino-italia-31-luglio/1462034/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2020/07/coronavirus-340.png

Coronavirus

1° PIANO