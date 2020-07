Incendi l’Aquila: in fumo 100 ettari nella zona di confine del Parco Nazionale Gran Sasso

“Nel rogo di Arischia sono andati in fumo circa 100 ettari di bosco di Pino nero, frutto di un rimboschimento effettuato negli anni Trenta. Questa mattina il rogo è stato in pratica risolto. Si tratta di una zona A2 del parco quindi a cavallo dei confini. Abbiamo già capito il punto di innesco l’orario e il luogo da dove è partito l’incendio. Ora pero’ ci dà più problemi incendio di Cansatessa che è comunque fuori dal parco”. Così il presidente del Parco Nazionale Gran Sasso Laga Tommaso Navarra spiega cosa sta succedendo nell’aquilano. “Su Arischia ci siamo fatti le idee chiare, in quella zona non abbiamo avuto problemi col Parco, c’è una forte tradizione di protezione della natura“, chiarisce.