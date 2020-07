Meteo: a luglio in Alto Adige temperature sopra la media

Con la giornata più calda, si chiude il mese di luglio in cui le temperature sono state ovunque superiori alla media da molti anni a questa parte, riferiscono i meteorologi della Provincia di Bolzano. Questo mese, le temperature in tutto l’Alto Adige sono state di circa 0,5 gradi Celsius sopra la media di lungo periodo dal 1981 al 2010. I giorni più caldi dell’estate sono comparsi verso la fine del mese, con temperature intorno ai 35 gradi centigradi.

Oggi, ultimo giorno del mese, fa registrare le temperature più alte di luglio 2020. I giorni caldi tra il 23 luglio e il 23 agosto sono definiti i giorni della canicola, dal nome dalla stella Sirio, la piu’ luminosa della costellazione del Cane Maggiore. Il nome dei giorni piu’ caldi dell’anno indica, infatti, il periodo in cui il Sole ha appena oltrepassato le costellazioni del Cane Maggiore e del Cane Minore. Il giorno più fresco di questo mese e’ stato registrato il 7 luglio a San Martino in Badia con 6 gradi Celsius. Piogge e temporali hanno ripetutamente garantito un certo raffreddamento e i livelli delle precipitazioni sono stati vicini alla media di lungo periodo. Anche il numero di temporali è stato in linea con la media degli ultimi anni. Domani, sabato 1 agosto, le temperature rimarranno molto calde, mentre da domenica a lunedì le temperature scenderanno di nuovo, annunciano i meteorologi provinciali.