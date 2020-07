Ondata di calore in Sardegna: superati i +42°C

Il termometro conferma l’ondata di caldo torrido annunciata da ieri dalla protezione civile in Sardegna, dove si sono registrate temperature sopra i +40°C. Secondo i dati raccolti dalle stazioni meteo locali di Sardegna Clima, Villa Verde, in provincia di Oristano, ha fatto segnare oggi la temperatura più alta in Sardegna, +42,3°C. A seguire i +42,2°C rilevati, invece, a Iglesias dalla stazione del Dipartimento meteo di Arpa Sardegna, che ha rilasciato alle 17 le rilevazioni riferite alla propria rete: Berchidda (Sassari) +42°C,1 gradi, Orani (Nuoro), +41,9°C, Dorgali (Nuoro) +41,7°C. A seguire i +41,1°C nelle stazioni meteo di Arpas Sardegna a Uras (Oristano), Oschiri (Sassari) e Benettuti (Sassari). Si segnalano, inoltre, i +42°C di Asuni (Oristano), i +41,8°C gradi di Samugheo (Oristano) e i +41,8°C di Ballao (Cagliari).