Orso M49 segnalato sopra Levico Terme in Valsugana

L’orso M49, scappato all’inizio della settimana dal Centro Casteller, è sceso dal monte Marzola, dove si era fermato in tutti questi giorni sorvegliato dai forestali, e si è diretto in Valsugana. Il sindaco di Levico Terme, Gianni Beretta, avvertito dal Servizio foreste e fauna della Provincia di Trento, ha diffuso un avviso segnalando la presenza dell’orso in zona Vetriolo-Panarotta.

Il primo cittadino raccomanda di proteggere gli animali domestici e quelli da allevamento, di non lasciare cibo all’esterno delle case. Allerta anche per gli apicoltori di Vetriolo. La zona in cui si trova ora, era gia’ stata da frequentata da M49 nel corso della prima fuga di un anno fa. Al momento non si ha conferma se il plantigrado sia riuscito a sfilarsi il radiocollare con cui era stato sorvegliato in questi giorni dai forestali.