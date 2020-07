“I dipendenti e i gestori dello stabilimento balneare ‘La Vela’ di Ostia sono tutti negativi, ma devono fare quarantena e procedere a sanificazione dei locali“. Lo ha reso noto l’Unita’ di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. “I sei coinquilini dell’operatore del Bangladesh – fa sapere l’unità di crisi – sono positivi, posti tutti in isolamento. Avviata l’indagine epidemiologica. Disposta la chiusura di una attività di ristorazione in zona Acilia e avviata l’indagine epidemiologica dalla Asl Roma 3, aperto drive in a Casal Bernocchi“.