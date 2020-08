Meteo, Europa divisa a metà: +41°C in Spagna, +37°C a Parigi, piogge alluvionali e 20°C in meno al Sud Italia [DATI]

Meteo – L’Europa si presenta divisa a metà dal punto di vista meteorologico, con un’ondata di caldo che interessa i settori occidentali e un ciclone sullo Ionio responsabile di maltempo e temperature sotto la norma sui settori meridionali.

Super caldo oggi in Spagna, Belgio e Francia, dove Parigi ha toccato +36-37°C per il secondo giorno consecutivo. Tra le temperature massime più rilevanti di oggi in Spagna, segnaliamo +42°C a Ecija, +41°C a Granada, +40°C a Cordoba, +38°C a Saragozza, +37°C a Madrid, Siviglia, Albacete. In Francia, spiccano le seguenti massime: +37°C a Parigi e Lione, +36°C a Tolosa, +35°C a Lilla, +33°C a Nantes, mentre in Belgio: +36°C a Kleine-Brogel, +35°C ad Anversa, Liegi, +34°C a Bruxelles, Schaffen.

Temperature in aumento anche al Centro-Nord dell’Italia, con valori diffusi di +34-35°C, con punte di +38°C. Tra le massime: +38°C a Mantova; +37°C a Roma, +36°C a Conegliano; +35°C a Venezia, Vicenza, Treviso, Pordenone, Udine, Siena, Ferrara, La Spezia; +34°C a Genova, Firenze, Pisa, Trieste, Trento, Reggio Emilia; +33°C a Milano, Torino, Bologna, Piacenza, Modena.

Emerge chiaramente la differenza nelle temperature tra la Spagna e il Sud Italia, ancora alle prese con un forte maltempo che anche oggi ha determinato piogge alluvionali in Sicilia e Calabria, in particolare nell’area dello Stretto di Messina, dove si sono verificate frane e accumuli pluviometrici fino a 140mm. Alle 19, al Sud Italia si registravano: +28°C a Palermo, Catania, +27°C a Reggio Calabria, Crotone, +25°C a Cosenza, +24°C a Vibo Valentia, +23°C a Catanzaro, +22°C a Messina. In alcune località, dunque, la differenza con le temperature della Spagna è di 20°C.

Nelle prossime ore, l’anticiclone avanzerà anche verso il Sud Italia, mettendo fine al maltempo. Potranno persistere residui di pioggia in Calabria e Sicilia nordorientale, ma le temperature saranno in aumento.