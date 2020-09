Coronavirus, oggi in Italia nuovo boom di morti giornalieri: non erano così tanti da fine Giugno. Tutti i DATI

I dati ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 24 morti, 909 guariti e 1.638 nuovi casi su 103.223 tamponi. Oggi è risultato positivo l’1,58% dei tamponi effettuati, in lieve calo rispetto a ieri. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi Lombardia (243), Lazio (197), Veneto(186), Campania (149), Sicilia (179), Toscana (143), e Emilia Romagna (133) e Puglia (108). Era da fine Giugno che in Italia non si superavano i 20 morti giornalieri.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

296.569 casi totali



35.692 morti

217.716 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 43.161, ma aumenta sensibilmente il numero degli asintomatici in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi, infatti, sono così suddivisi:

2.380 (-7 ) ricoverati in ospedale ( 5,6% )

( ) 215 (+7) ricoverati in terapia intensiva ( 0,5% )

( ) 40.566 (+704) in isolamento domiciliare ( 93,9% )

La situazione dell’Italia oggi è una delle migliori in assoluto a livello mondiale ed europeo. Di seguito il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: