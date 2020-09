Maltempo in Sicilia, forti temporali provocano nubifragi tra Catania, Augusta e Lentini [LIVE]

Inizia all’insegna del maltempo la nuova settimana in Sicilia: sta diluviando tra Catania, Augusta e Lentini a causa di un violento temporale stazionario che persiste dall’alba sull’area meridionale della provincia etnea e nel siracusano. Sono già caduti 65mm di pioggia a Lentini, 33mm a Catania, 23mm a Francofonte e 10mm ad Augusta, mentre continua a diluviare. La temperatura è crollata a +20°C a Catania, +19°C ad Augusta, addirittura +18°C a Lentini e Francofonte: il clima è tipicamente autunnale, e già nel weekend le zone meridionali dell’isola erano state flagellate da piogge torrenziali con accumuli pluviometrici significativi, di 71mm a Castelvetrano, 42mm a Sciacca, 35mm a Pantelleria, 33mm a Licata, 30mm a Ragusa. Nelle prossime ore continuerà a piovere in modo incessante soprattutto su catanese, siracusano e ragusano. Il clima rimarrà nuvoloso e instabile, con piogge sparse, per tutta la settimana.