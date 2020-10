Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: criticità gialla per piogge, Bora sulla costa

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un avviso per lo stato di allerta “gialla” nelle aree della pianura e della costa sulla base delle previsioni dell’Osmer Arpa per domani.

Dalle prime ore della mattina sono previste piogge diffuse, da abbondanti a intense, localmente temporalesche e più consistenti su costa e bassa pianura. La quota neve inizialmente è prevista sui 1600 metri, poi in calo a 1000-1300 metri circa, fino a fondovalle sul Tarvisiano.

Soffierà Bora forte sulla costa, da moderata a sostenuta in pianura. In serata fenomeni in attenuazione. Si prevedono problematiche legate alle raffiche di vento forte, e alle piogge temporalesche nelle zone interessate, possibili locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, e locali fenomeni di instabilità dei pendii con locali interruzioni della viabilità.