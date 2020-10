Coronavirus, Speranza: “L’età media è 41 anni, attenzione ai contagi in famiglia”

“L’età mediana delle persone contagiate, che in passato era di 65-70 anni, in questo momento è di 41 anni, ed è chiaro che una persona più giovane è più capace di resistere” meglio all’attacco del Coronavirus: lo ha affermato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, nelle sue comunicazioni in Aula alla Camera sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento. “Nel mese di agosto l’età mediana era 31 anni, dunque anche sul piano dell’età c’è una tendenza verso un innalzamento. E dovremo in questi mesi difficili tenere la massima attenzione possibile alle persone più fragili, agli anziani e a chi ha altre patologie“. “Dovremo fare attenzione al contagio intrafamiliare, perché se l’età si è così alzata, evidentemente è dentro le famiglie che dalle persone più giovani almeno parzialmente il virus è stato portato a generazioni che sono più avanti negli anni“.