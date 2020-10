Mascherine all’aperto, il nuovo Dpcm parla chiaro: NON sono obbligatorie, ecco perchè

Mascherina sì, mascherina no: negli ultimi giorni non si fa altro che parlare delle nuove regole legate alla protezione delle vie respiratorie da rispettare in questa seconda ondata di contagi di coronavirus. “Fai attenzione, se non la indossi anche all’aperto ti fanno la multa“, “se sto attraversando la strada da solo o sono al mare con mia moglie perchè dovrei indossarla?“: il dibattito è apertissimo dopo il nuovo Dpcm.

In tanti credono, ne sono assolutamente convinti, che sia obbligatorio indossare le mascherine in qualsiasi situazione, una volta usciti dalle proprie abitazioni, ma così come bisogna leggere attentamente ogni documento prima di firmarlo, bisogna fare altrettanto con i Dpcm per sapere esattamente come comportarsi per non avere conseguenze spiacevoli, legate al proprio portafogli, ma anche alla propria salute, mentale e fisica.

Il Dpcm parla chiaro: NON è assolutamente obbligatorio indossare la mascherina all’aperto quando si è da soli. Lo dice l’Art.1. “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale“:

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonchè l’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonchè delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;

c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. E’ fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Dunque, se stiamo passeggiando da soli, o con conviventi, in città, in spiaggia o in montagna, se stiamo attraversando la strada, senza nessun ‘estraneo’ nei paraggi per recarci dalle nostre case alle nostre macchine, se stiamo scaricando la spesa e non abbiamo nessun ‘non convivente’ vicino a noi, etc.. NON è obbligatorio indossare la mascherina all’aperto. Il Dpcm parla chiaro, bisogna solo saperlo leggere con attenzione e non affidarsi ciecamente a terzi che lo hanno interpretato male.