Aeronautica Militare, le Previsioni Meteo per domenica 22 Novembre: ancora forte maltempo in Sicilia e Calabria

Il tempo previsto sull’Italia domani, domenica 22 Novembre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord bel tempo, seppur con transito di innocue velature, più spesse dal pomeriggio sulle Alpi centrorientali.

Centro e Sardegna: residui annuvolamenti mattutini su coste orientali sarde e Abruzzo, in dissolvimento dal primo pomeriggio su quest’ultimo. Cielo sereno altrove.

Sud e Sicilia: ampio soleggiamento sul settore tirrenico campano; altrove cielo generalmente molto nuvoloso con locali piovaschi su regioni adriatiche e Basilicata, comunque limitati alle prima parte della mattinata; precipitazioni invece anche temporalesche da sparse a diffuse su Sicilia e Calabria, ma con fenomenologia più intensa e persistente sul versante ionico di quest’ultima.

Temperature: minime in calo su Sardegna occidentale, regioni centrali peninsulari, Molise, Campania, Puglia e Basilicata settentrionali e sulla Pianura padana, più marcato sulla Romagna; in rialzo su catena alpina, levante ligure e Sicilia; senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Massime in lieve diminuzione sulle pianure del Nord e sulla Calabria ionica; in aumento su Alpi, Liguria orientale, Appennino emiliano, regioni centrali tirreniche, Umbria, Marche meridionali, Abruzzo, rilievi molisani, coste campane, Salento e Sicilia meridionale; stazionarie altrove.