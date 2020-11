Coronavirus, il virologo Pregliasco: “I casi sembrano stabilizzarsi, sono i primi effetti del vecchio Dpcm”

“Se teniamo conto del numero di tamponi, i dati di oggi con 30.550 nuovi casi a fronte di 211.831 tamponi sembrano stabilizzarsi. Di sicuro non c’è più una crescita esponenziale, come quella che abbiamo visto nelle scorse settimane”. Lo afferma all’Adnkronos Salute il virologo dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, commentando gli ultimi dati sulla situazione Covid in Italia. “Occorre essere cauti, ma penso si stiano vedendo gli effetti del Dpcm di qualche settimana fa. Preoccupa il numero dei decessi, che aumentano più lentamente” quando crescono i casi ma scendono anche più tardi quando la curva frena. “E tutto sommato penso che un ulteriore restringimento delle misure ci possa permettere prima di tornare a fare un efficace tracciamento, per mettere un freno alla corsa del virus”, conclude l’esperto.