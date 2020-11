Coronavirus, si ferma anche lo Zecchino d’oro: non era mai successo prima

I bambini dovranno rinunciare ad un appuntamento televisivo speciale: il coronavirus ferma anche lo Zecchino d’Oro. La famosa manifestazione canora riservata ai bambini non si terrà quest’anno, per la prima volta in assoluto nella sua storia. La 63ª edizione del festival per bambini sarebbe dovuta andare in onda su Rai1 la prima settimana di dicembre, con la finale in programma per il 5 dicembre in prima serata, ma la pandemia ha costretto gli editori a rimandare al 2021 la trasmissione.

Lo Zecchino d’Oro, dunque, si terrà a maggio del prossimo anno e salvo ulteriori cambi di programma dovrebbe essere condotta da Mara Venier, affiancata dal direttore artisitco Carlo Conti nella serata conclusiva.