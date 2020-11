Covid-19, scoperti 5 casi positivi e la Cina sottopone a test immediato 3 milioni di abitanti a Tientsin

La Cina sta iniziando i test di massa su 3 milioni di persone in una sezione della città settentrionale di Tientsin e ha testato altri 4.015 in un ospedale di Shanghai dopo la scoperta di un paio di casi di Covid-19. La Commissione sanitaria nazionale ha registrato sette nuovi casi trasmessi a livello nazionale, di cui cinque a Tientsin e due a Shanghai. Tientsin venerdì ha riferito di un contagio di comunità che coinvolge quattro persone diverse e un altro caso. In risposta, le autorità locali hanno chiuso la comunità residenziale in cui vivevano le persone, un ospedale e un asilo. Sabato, le autorità hanno iniziato a testare tutti i residenti nel distretto Binhai della città, secondo la pagina dei social media del governo locale. Le autorità di Shanghai hanno chiuso un ospedale dopo che un marito e una moglie sono risultati positivi al Covid-19 venerdì sera a seguito di una visita all’ospedale. Il numero totale di casi confermati in Cina è ora di 86.414.