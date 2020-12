Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: codice arancione per piogge, neve e vento lungo la fascia montana

Nel fine settimana, una vasta depressione sul Mediterraneo occidentale convogliera’ correnti intense e molto umide di origine africana verso le Alpi orientali. Domenica tale depressione si spostera’ verso est favorendo probabilmente il passaggio di un fronte sul Friuli Venezia Giulia. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo di colore arancione per le aree montane della regione, valida dalle 18 di domani all’intera giornata di domenica, a causa di piogge, neve e vento forte previste nelle prossime ore. Allerta gialla in pianura e sulla costa.

Dal pomeriggio di domani sono previste precipitazioni moderate; dalla sera e per sabato precipitazioni intense o molto intense sulle zone montana e pedemontana, specie Alpi e Prealpi Carniche, piu’ moderate e sporadiche su bassa pianura e costa. Possibili temporali. Quota neve inizialmente intorno ai 500-700 metri, in rialzo nella notte. Sabato in giornata quota neve a 1800 metri sulle Prealpi, 1500 metri circa sulle Alpi. Soffieranno Scirocco sostenuto sulla costa e venti meridionali forti in quota.

Domenica sono previste precipitazioni molto intense su Alpi e Prealpi Carniche con quota neve oltre i 1500-1800 metri; soffieranno Scirocco sostenuto sulla costa e venti forti da sud in quota. In giornata rovesci e temporali con piogge intense potranno interessare anche il resto della regione, con quota neve in calo a 1000-1200 metri e forti raffiche di vento da sud. Al verificarsi di tali eventi si prevedono innalzamento dei corsi d’acqua, possibili locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, fenomeni di instabilita’ dei pendii con interruzioni della viabilita’, problematiche connesse al vento e alla neve nelle zone interessate, inizialmente le precipitazioni sopra i 500 metri di quota avranno carattere nevoso. Da sabato sulla costa sono possibili problematiche legate all’acqua alta e alle mareggiate.