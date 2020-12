Allerta Meteo per Sabato 5 e Domenica 6 Dicembre: sarà un weekend di maltempo terribile in tutt’Italia, sulle Alpi 3 metri di neve in 48 ore!

Situazione meteo esplosiva sull’Italia in queste ore: il maltempo del fine settimana, tra Sabato 5 e Domenica 6 Dicembre, rischia di provocare un vero e proprio disastro in molte località del nostro Paese. La perturbazione è già iniziata da stamattina e sta colpendo in modo particolarmente intenso molte aree, dal Nord al Sud:

La situazione, purtroppo, peggiorerà drammaticamente nelle prossime ore, come possiamo osservare dalle mappe del modello Moloch del CNR-ISAC che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. In modo particolare domani, Sabato 5 Dicembre, il forte vento di scirocco farà da un lato schizzare le temperature verso l’alto in tutto il Centro/Sud e anche al Nord/Est, mentre continuerà a fare freddo al Nord/Ovest per il cuscinetto freddo padano. Ma l’aspetto più emblematico sarà quello legato al maltempo, con il fronte temporalesco che avanzerà da Sardegna-Toscana, dove sarà al mattino, verso Lazio-Sicilia, nel pomeriggio/sera, in modo molto lento e violento.

Intanto avremo forti piogge pre-frontali, dapprima sull’Appennino centrale tirrenico, specie nel basso Lazio, per lo “stau” alimentato dal vento umido di libeccio; poi nelle zone joniche di Calabria e Sicilia, soprattutto in Sila, Aspromonte, Peloritani ed Etna. Sull’Etna pioverà fino a 2.600 metri di altitudine, con un rapido scioglimento della neve caduta copiosa nelle scorse ore. Cadranno oltre 250mm di pioggia tra Sabato e Domenica, e lo scioglimento della neve andrà ad alimentare l’entità delle portate idrometriche dei torrenti etnei.

Ma la situazione più critica è quella che si prospetta per il Nord/Est: al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia cadranno in un solo giorno oltre 400mm di pioggia, che significheranno 3 metri di neve fresca in quota, oltre i 1.200 metri di altitudine. Sarà una “bomba” di neve e pioggia che provocherà gravi ripercussioni a tutti i corsi d’acqua del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, mentre in montagna la nevicata determinerà criticità per l’isolamento di molti centri. Attenzione alle mareggiate e all’acqua alta sulla costa dell’alto Adriatico, dove lo scirocco soffierà a 140km/h nella mattinata di Domenica 6 Dicembre quando continuerà a diluviare su tutto il Nord/Est, in uno scenario particolarmente preoccupante.

Di seguito le pagine per monitorare la situazione in tempo reale ecco le immagini di radar, satelliti e fulminazioni in diretta: