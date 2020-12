Coronavirus: in Belgio stop alle messe di Natale in chiesa

Stop alle messe di Natale in chiesa nel Belgio. In una nota di cui parla il Sir, i vescovi del Belgio prendono atto della decisione del governo ed esprimono “ancora una volta la loro solidarietà alle misure prese dal governo per contrastare la pandemia, evitare quante più vittime possibili e alleggerire la pressione sul nostro sistema sanitario”. “Tuttavia – aggiunge la nota – i vescovi, come anche molti credenti, sentono questo lockdown delle celebrazioni pubbliche nelle chiese come una limitazione al vissuto della loro fede”.

Per questo, l’episcopato belga chiede di poter riprendere il dialogo con i servizi governativi competenti per consultarsi sulla possibilità di una ripresa anticipata delle celebrazioni religiose pubbliche, che sarà certamente “inquadrata da protocolli che garantiscono la massima sicurezza“. Nella nota, i vescovi rivolgono un appello anche ai responsabili delle parrocchie perché in questo periodo natalizio e di lockdown garantiscano “una massima apertura delle chiese. I credenti saranno accolti, da soli o circondati dalla loro cerchia familiare, per una preghiera individuale, un momento di riflessione o contemplazione, per accendere una candela o offrire una donazione per i più svantaggiati”.