Coronavirus, oggi 491 morti e 12.030 nuovi casi positivi: crolla il numero dei tamponi, mai così pochi da due mesi

I dati ufficiali e le ultime notizie sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 491 morti, 22.456 guariti e 12.030 nuovi casi su 103.584 tamponi. Oggi è risultato positivo il 11,61% dei test effettuati, percentuale stabile rispetto a ieri. Era da quasi due mesi (19 ottobre) che non si facevano così pochi tamponi in Italia. E quel giorno era stato inferiore anche il rapporto tamponi/positivi. I dati, quindi, mostrano che la seconda ondata non è mai finita e mentre in molti parlano di una terza, in realtà il numero di casi non sta diminuendo se non solo in apparenza perchè vengono fatti meno della metà dei tamponi rispetto alle scorse settimane.

Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore sono Veneto (2.829), Emilia Romagna (1.574), Lazio (1.315), Campania (1.088) e Lombardia (845). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

1.855.737 casi totali



65.011 morti

1.115.617 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 675.109.

27.765 (+30) ricoverati in ospedale ( 4,11 % )

) 3.095 (-63) ricoverati in terapia intensiva ( 0 ,47% )

( ) 644.249 (-10.889) in isolamento domiciliare ( 95,42% )

Di seguito il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri nel nostro Paese dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: