Maltempo e neve al Nord Italia: centinaia di interventi dei vigili del fuoco, situazione critica nel Varesotto [FOTO]

I Vigili del Fuoco sono impegnati da ieri mattina, in particolare nel Nord Italia, in numerosi interventi (circa 670) dovuti a maltempo e forti nevicate. I pompieri sono intervenuti soprattutto per soccorrere autisti in difficoltà, rimuovere alberi caduti ed intervenire in riferimento a strutture pericolanti. Le maggiori criticità si sono verificate nel varesotto – precisano i vigili del fuoco – dove 20 squadre sono state impegnate fino a tarda serata di ieri.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: