Terremoto magnitudo 3.8 a Milano, epicentro tra Corsico e Trezzano sul Naviglio. Paura in tutta la Lombardia

Una forte scossa di terremoto ha colpito la Lombardia e in particolare Milano pochi minuti fa, alle ore 16:59 di oggi pomeriggio. La scossa è stata avvertita in modo molto forte dalla popolazione. La scossa è stata di magnitudo 3.8 a 7.9km di profondità, con epicentro tra Corsico e Trezzano sul Naviglio. Boom di chiamate ai centralini di protezione civile e vigili del fuoco, tanta gente è scesa in strada impaurita. In corso verifiche su eventuali danni.

In alcune località, il risentimento sismico ha superato il 5° grado della scala Mercalli.

Seguiranno aggiornamenti in tempo reale