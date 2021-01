“Desidero tranquillizzare tutti: sono in buone condizioni di salute, il mio ricovero si e’ reso necessario solo per alcuni accertamenti poco piu’ che di routine impostimi dalla prudenza dei miei medici curanti. La mia attivita’ prosegue normalmente, in costante contatto con i miei collaboratori e i protagonisti della vita pubblica, in questo momento cosi’ difficile per il paese“. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato al Centro cardio toracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato.

E’ stato Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Berlusconi, a decidere il suo ricovero per “un problema cardiaco aritmologico“. “Lunedi‘ – ha spiegato il professore all’ANSA – sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento” e “ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perche’ non ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia“.

Berlusconi, che si trovava a Valbonne, la localita’ vicino a Nizza dove ha trascorso anche gran parte del lockdown, dovrebbe tornare a casa tra pochi giorni.