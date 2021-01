Un nuovo Dpcm è alle porte: secondo alcune indiscrezioni sembra che il Governo stia studiando un nuovo giro di vite per fermare i contagi da coronavirus. La nuova stretta sarà contenuta nel prossimo Dpcm che dovrebbe essere varato la prossima settimana e dovrebbe entrare in vigore dal prossimo 16 gennaio. Tra le novità sembra esserci un nuovo parametro per decidere le zone rosse ,che potrebbero scattare automaticamente nel caso in cui l’incidenza settimanale dei casi fosse superiore a 250 ogni 100mila abitanti. Si va inoltre verso una proroga dello stato di emergenza (che scade il 31 gennaio). Non è ancora definita la data ma il provvedimento appare una strada obbligata, considerato l’aumento dei contagi.

Il nuovo parametro per decidere le zone rosse

Si pensa di valutare un nuovo parametro per decidere se una Regione deve essere zona rossa. Si tratta del dato sull’incidenza del coronavirus: nel caso in cui superi 250 casi ogni 100 mila abitanti, farebbe scattare la misura più restrittiva. E’ quanto proposto dall’Istituto superiore di sanità, con l’appoggio del Cts. Un’idea che verrà presentata al Governo e alle Regioni.