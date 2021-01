Coronavirus, uomo sputava in faccia alle donne incrociate per strada: arrestato a Venezia

Arrivano da tutt’Italia storie davvero incredibili legate al coronavirus. Incredibili, ma vere! Come quella di un uomo che, riuscito a fuggire dal centro di permanenza di Macomer, a Nuoro, era tornato a Venezia, sputava contro le donne che incrociavaa per strada, spaventandole, soprattutto per il pericolo di contagio da SARS-CoV-2. L’uomo, un cittadino della Sierra Leona, di 36 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Venezia ed eseguito oggi, per l’espiazione di una pena di oltre un anno di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, danneggiamento aggravato, percosse e furti, è stato rintracciato oggi ed arrestato dalla Polizia di Venezia. L’uomo era famoso anche per la sua ripetuta abitudine di sputare in viso alle donne che incrociava per strada.

Da poco tempo si trovava al Cpr sardo, dal quale non era stato possibile espellerlo per mancanza di accordi col paese di provenienza. L’uomo è riuscito a fuggire e tornare a Venezia, ma le autorità sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo.