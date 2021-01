Maltempo Campania, intense grandinate in Irpinia e nel Napoletano: strade ricoperte di bianco a Napoli e Avellino [FOTO e VIDEO]

Forti temporali stanno colpendo parti di Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Puglia. In Campania, in particolare in Irpinia e nel Napoletano, si sono verificate anche intense grandinate, con i chicchi che hanno raggiunto dimensioni medie (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). A Napoli, il temporale è stato rapido ma intenso e la grandine ha imbiancato le strade, come in Irpinia.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: