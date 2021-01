Maltempo, forti piogge in Campania: oltre 100mm nell’Avellinese, strada chiusa per frana nel Salernitano [FOTO]

Forti piogge stanno colpendo la Campania oggi, domenica 24 gennaio, con accumuli che hanno già superato i 100mm. Le province più colpite dal maltempo sono Avellino, Benevento e Salerno, ma le piogge interessano tutta la regione. Tra i dati pluviometrici più rilevanti, aggiornati alle 14:40, segnaliamo: 107mm a Laceno, 82mm a Cava de’ Tirreni, 71mm a Campoli del Monte Taburno, 51mm a Badia corpo di Cava, 50mm a Montesarchio, 48mm a Monteforte Irpino, 46mm a Monte Partenio, Cava San Pietro, 43mm a Cesinali, 41mm a Summonte.

Le forti piogge stanno determinando anche delle criticità sul territorio. È stata chiusa per frana una strada comunale montana che collega i comuni di San Pietro al Tanagro e San Rufo, in provincia di Salerno. L’arteria, denominata via Montagna, e’ stata invasa da detriti, terreno ed alcuni grossi tronchi (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Si teme anche un cedimento strutturale della carreggiata danneggiata in seguito alle abbondanti piogge che dalla notte scorsa stanno interessando il territorio. La strada e’ utilizzata di sovente dagli automobilisti quale percorso alternativo alle vie principali.

