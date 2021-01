Il prodotto più venduto tra gli ‘Alimentari’ su Amazon? Il caffè non ha rivali

Le festività natalizie stanno terminando, domani, con l’Epifania, si chiude il ‘capitolo Natale’, una piccola parentesi di felicità e magia nonostante le restrizioni a causa dell’emergenza coronavirus. In tantissimi, vista la situazione, hanno preferito fare acquisti online per evitare il caos nei negozi, quando il Governo ha consentito che restassero aperti. Gli acquisti online sono gettonatissimi però non solo per quanto riguarda i regali di Natale, di compleanno o per qualsiasi altra ricorrenza. Sono sempre più le persone che, anche a seguito dei vari lockdown e della pandemia, usano il web per acquistare anche prodotti per la cura della persona, per la casa e anche alimentari. Quale è il prodotto più acquistato su Amazon proprio di questa ultima categoria? Il caffè! La top 15 dei bestseller di Amazon ha a che fare esclusivamente col mondo del caffè: capsule, cialde, caffè macinato, moke: il caffè è il prodotto più acquistato, solo successivamente compaiono altri tipi di prodotti, come Chupa Chups, Nutella, biscotti, caramelle e tè.

