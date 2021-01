SARS-CoV-2, quanti problemi nella campagna di vaccinazione! Palermo (Anaao): “un terzo delle dosi somministrate a personale amministrativo”

Carlo Palermo, segretario nazionale di Anaao Assomed, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sulla vaccinazione degli operatori sanitari. “Si sono verificati fatti un po’ spiacevoli –ha affermato Palermo-. Circa un terzo delle dosi somministrate sono andate a personale amministrativo. Io ne faccio una questione di funzioni svolte. Tutti i profili professionali che lavorano in prima linea dovrebbero avere una precedenza per quanto riguarda la somministrazione del vaccino”. Sui ritardi di Pfizer. “Il problema è stato creato in primis dalla stessa Ema nel momento in cui ha concesso a Pfizer di poter prelevare 6 dosi anziché 5 dalla fiala. Il ritardo sembra sia dovuto alla ristrutturazione del processo produttivo, ci può stare, però questo si traduce in un ritardo di circa 4 settimane rispetto al previsto e questo significa spostare in avanti tutto il programma di vaccinazione. Avremo un ritardo in particolare sulla vaccinazione degli ultra-ottantenni”. Sulla terapia con gli anticorpi monoclonali. “Rappresenta una speranza di cura efficace in determinati stati clinici. La sperimentazione è in corso, entro l’estate potrebbe essere validata questa terapia. Sicuramente è un terapia che ha un costo molto alto, ma potrebbe rappresentare l’arma aggiuntiva che coprirebbe il periodo tra l’inizio della vaccinazione e il raggiungimento dell’immunità di gregge”.