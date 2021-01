Vaccino anti-Covid: limita anche la trasmissione del virus, lo studio in Israele conferma i dati Pfizer

In Israele è in corso la più imponente vaccinazione di massa del mondo contro il virus di SARS-CoV-2. Per questo motivo gli scienziati stanno analizzando i dati provenienti da Israele per conoscere l’azione del vaccino: dai primi dati sembra che il vaccino Pfizer non solo protegga dal virus, ma che ne limiti anche la trasmissione. Il Wall Strett Journal ha riportato una approfondita analisi nella quale si evince che dai dati trasmessi da Brasile i tassi di infezione da SARS-CoV-2 sono diminuiti in un gruppo di destinatari del vaccino due settimane dopo aver ricevuto la prima dose Pfizer. Il Paese ha vaccinato quasi un quarto della popolazione in meno di un mese, raggiungendo un traguardo che ancora nessuno è riuscito a raggiungere, combattendo un’impennata di nuove infezioni.

Il più grande fornitore di assistenza sanitaria di Israele, Clalit Health Services, ha confrontato i tassi di positività ai test tra 200.000 persone over 60 che hanno ricevuto il vaccino con 200.000 che non l’hanno ricevuto. Fino al giorno 14, c’era poca differenza tra i due gruppi. Ma dopo i dati hanno mostrato un calo del 33% dei tassi di infezione tra coloro che erano già stati vaccinati rispetto a quelli che non lo avevano fatto. Nei suoi test Pfizer aveva riscontrato gli effetti della prima vaccinazione dopo 11 giorni. La somiglianza tra la ricerca di Clalit in Israele e i risultati della sperimentazione di Pfizer, ha rafforzato la sensazione che la percentuale più bassa di persone risultate positive provenisse dal vaccino e non da altre variabili. Il direttore del Clalit Research Institute, il Prof. Ran Balicer, ha spiegato che mentre la ricerca di Pfizer era basata su persone che sentivano i sintomi del Covid-19, la ricerca di Clalit includeva persone di entrambi i gruppi che venivano per essere testate perché sentivano sintomi ma anche altre che erano entrate in contatto con qualcuno con diagnosi di Covid-19.

La ricerca di Clalit corrisponde anche a un progetto più piccolo condotto dal Prof. Gili Regev, Direttore dell’Unità di Epidemiologia delle Malattie Infettive presso lo Sheba Medical Center di Tel Hashomer vicino a Tel Aviv. Ha esaminato 200 persone che avevano ricevuto la prima vaccinazione e ha scoperto che dopo una settimana solo l’1% aveva sviluppato abbastanza anticorpi per fornire l’immunità, ma quel numero era salito al 50% dopo due settimane.Il Prof. Balicer ha dichiarato: “Stiamo aspettando di incrociare i dati che stiamo monitorando nel tempo, al fine di confermare questi risultati. Ma i risultati corrispondono in termini di tempistica e tendenza che abbiamo visto nella ricerca controllata del vaccino. produttori”. Nel frattempo il virus sta peggiorando in Israele. Per il secondo giorno consecutivo, il Ministero della Salute ha segnalato oltre 9.000 nuovi casi di Covid-19, anche se il numero di casi gravi si è stabilizzato a poco più di 1.000.Questa capacità di fornire alla Pfizer dati in tempo reale sulla protezione offerta dal vaccino è uno dei motivi principali per cui l’azienda ha fornito a Israele così tanti milioni di dosi.